Un tetto europeo al prezzo massimo del gas che copra tutte le transazioni fisiche e finanziarie presso gli hub europei, comprese quelle sui mercati non regolamentati Otc, Over the counter, accompagnata da un meccanismo di contratti per differenza (CfD, Contracts for Difference) per compensare gli importatori. Questo è il succo della proposta italiana sul price […]

