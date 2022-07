Risparmiare gas per un inverno sicuro, Save gas for a safe winter, è il titolo del documento che la Commissione europea presenterà mercoledì prossimo, 20 luglio, con una serie di misure per ridurre la domanda di combustibile e così fronteggiare un eventuale, sempre più probabile, deterioramento delle forniture dalla Russia. Nel documento, visto in anteprima […]

Potrebbe interessarti anche: