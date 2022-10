La Regione Campania assegna contributi alle imprese manifatturiere per i maggiori costi legati alla crisi energetica. L’avviso (allegato in basso) rientra nell’ambito del Piano Operativo Complementare 2014-2020 ed è stato approvato con il Decreto dirigenziale n.869 del 3/10/2022. La dotazione finanziaria messa a disposizione della misura è di 58 milioni di euro. I beneficiari sono le imprese che hanno dichiarato in […]

