Continuano a scendere i costi complessivi di installazione dei nuovi impianti fotovoltaici in tutti i segmenti di mercato (residenziale, commerciale, utility-scale), grazie in particolare ai prezzi in calo dei moduli. Questa, in estrema sintesi, la tendenza analizzata dal National Renewable Energy Laboratory (Nrel) americano nel suo rapporto annuale, aggiornato al primo trimestre 2021. Il documento, […]

Potrebbe interessarti anche: