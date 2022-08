Bollette gas per le famiglie che potrebbero raddoppiare a inizio inverno rispetto a oggi, difficoltà per i venditori a trovare sul mercato all’ingrosso i volumi necessari a soddisfare la domanda dei prossimi mesi, rischio crescente di default dei venditori stessi per mancanza di materia prima. Sono le tante criticità che emergono dalla segnalazione dell’Arera a […]

