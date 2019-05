Aboliti i corsi da 10 ore. La formazione per il rilascio APE va da 40 a 80 ore di corso. Il decreto.

In Piemonte il programma del corso formativo per certificatori energetici dovrà svilupparsi in un minimo di 80+4 ore e deve avere cinque moduli. Mentre il programma del corso di raccordo formativo (che sostituisce il precedente dalla durata di 10 ore) deve avere un minimo di 40 ore e deve essere suddiviso in 10 moduli. Lo […]

