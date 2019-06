“Aiuterà a ridurre i costi di transazione e faciliterà il processo negoziale”.

Uno standard transnazionale per l’Europa sui Corporate PPA, “per aiutare a ridurre i costi di transazione e facilitare il processo negoziale tra le parti coinvolte” è stato pubblicato, “dopo un’ampia consultazione” dalla European federation of energy traders (Efet) e RE-Source, la piattaforma nata per promuovere i contratti di compravendita di energia a lungo termine. Lo […]

Potrebbe interessarti anche: