In seguito al periodo prolungato di lockdown disposto dal governo per il contenimento della diffusione del Coronavirus in Italia, un’azienda su 5 che opera nel settore del fotovoltaico rischia la chiusura o il fallimento. Questo uno dei dati emersi da una seconda indagine svolta da Italia Solare, a quasi due mesi dalla prima, per verificare […]

