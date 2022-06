Ieri alla Camera (mercoledì 29 giugno) è stato approvato in via definitiva il disegno di legge per la conversione con modifiche del decreto Pnrr 3, il n.36/2022, che contiene ulteriori misure urgenti di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e che è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (testo in fondo) Il decreto […]

Potrebbe interessarti anche: