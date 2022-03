Nominare un commissario straordinario per l’emergenza energetica, che potrebbe essere il presidente delle Commissioni Via-Vas e Pnrr-Pniec. Questa la proposta per “rimuovere con urgenza ogni ostacolo al rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti rinnovabili e dare una soluzione strutturale all’attuale crisi”, fatta dal presidente di Elettricità Futura Agostino Re Rebaudengo, in audizione davanti alle […]

