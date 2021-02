La Regione Emilia-Romagna apre un bando per offrire contributi per la redazione del Piano di Azione per il Clima e l’Energia Sostenibile (PAESC). Con delibera di Giunta regionale n. 218 del 15 febbraio 2021 la Regione Emilia-Romagna intende promuovere presso il sistema degli Enti locali emiliano-romagnoli l’iniziativa europea Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia lanciato nel 2015 […]

