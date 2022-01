La Regione Lazio riapre il Fondo Rotativo per il Piccolo Credito per supportare le imprese del Lazio anche per interventi volti al risparmio energetico. Possono presentare domanda di agevolazione le imprese laziali: Micro, Piccole e Medie Imprese, Consorzi e Reti di Imprese, liberi professionisti. Questo Fondo sostiene la progettazione e realizzazione degli interventi compresa l’installazione di impianti di produzione di energia […]

