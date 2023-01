La Fondazione Cariplo ha aperto la terza edizione della Call for ideas Strategia Clima che mira a sostenere iniziative locali di mitigazione e adattamento. L’iniziativa rientra nell’ambito del più ampio progetto “F2C- Fondazione Cariplo per il clima”, dedicato alla lotta al cambiamento climatico. Per questo bando (allegato in basso) sono stati stanziati 3,2 milioni di […]

