La Regione Abruzzo concede contributi a favore dei Comuni proprietari di impianti sportivi. Il bando (allegato in basso) ha un budget di 4,5 milioni di euro, suddiviso in tre annualità: 1,5 milioni di euro rispettivamente per l’anno 2023, 2024 e 2025. Si tratta di contributi in conto capitale, per il finanziamento di interventi su impianti sportivi polivalenti […]

Potrebbe interessarti anche: