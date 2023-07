La Provincia autonoma di Trento concede contributi alle imprese per migliorare la produzione aziendale, anche dal punto di vista energetico. Il bando (allegato in fondo) consente la presentazione di un’unica domanda annuale, per più ambiti di intervento, tra cui: “investimenti fissi per la transizione energetica”, “veicoli aziendali e stazioni di ricarica” e “investimenti fissi”. I […]

