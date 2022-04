La Regione Lombardia ha approvato il pacchetto energia che stanzia quasi 64 milioni di euro per sostenere l’efficientamento energetico di impianti sportivi, per micro e piccole imprese artigiane e del commercio, incluse ristorazione e servizi. Le tre misure approvate e i relativi criteri di attuazione (allegati in fondo all’articolo) assegneranno le risorse con contributi a fondo […]

