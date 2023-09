Il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha annunciato l’apertura di un bando che assegnerà contributi per il rilancio della filiera del tessile di Prato. Il riferimento normativo di questo bando è il Decreto interministeriale del 5 agosto 2022 (allegato in fondo), che definisce le modalità attuative per l’assegnazione dei sostegni economici alle aziende. […]

