L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha approvato un disciplinare per la concessione di contributi destinati ai privati per la riqualificazione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. Si tratta di un’azione che rientra nelle misure del progetto “Futuro Green”. Soggetti destinatari I contributi sono destinati a proprietari, detentori/utilizzatori, ma anche società che operano per conto […]

