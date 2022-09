La Regione Piemonte assegna contributi alle imprese del settore forestale per aumentare il valore aggiunto dei prodotti forestali e per migliorare l’efficienza delle imprese nell’utilizzazione, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali. Il bando ha una dotazione finanziaria di 4.249.611 euro, assegnati grazie al PSR 2014-2020, operazione 8.6.1 “Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali”. […]

