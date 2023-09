Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) assegna contributi alle imprese italiane per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica, compresi gli impianti a FER. Il decreto del 30 agosto 2023 (allegato in basso) definisce le modalità operative per l’assegnazione dei contributi del Fondo, istituito dalla Legge di bilancio 2022 n. 234/2021 e disciplinato […]

Potrebbe interessarti anche: