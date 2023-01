La Regione Liguria assegna contributi agli enti pubblici per l’efficienza energetica e le rinnovabili. Il bando (allegato in basso) ha una dotazione iniziale di circa 3,8 milioni di euro, da indirizzare alle Province, alla Città Metropolitana di Genova, ai Comuni liguri (dai 2mila ai 40mila abitanti) e ad altri enti come agenzie regionali, autorità di sistema […]

