La Regione Lombardia e le Camere di commercio lombarde assegnano contributi per sostenere l’efficienza energetica nelle imprese lombarde. Il bando (allegato in basso), che dispone di 10.745.500 euro, è diretto alle micro e piccole imprese che rientrano in queste categorie Ateco: Commercio al dettaglio Attività dei servizi di ristorazione Attività editoriali Attività dei servizi di informazione e altri servizi […]

