La Regione Campania ha annunciato la pubblicazione di un bando per assegnare contributi alle imprese agricole anche per l’efficienza energetica aziendale e le fonti rinnovabili. Questa agevolazione rientra nel PSR 2014-2022, misura 4.1.1 Azione A “Sostegno agli agricoltori per il miglioramento/realizzazione delle strutture produttive aziendali finalizzate all’ammodernamento/completamento della dotazione tecnologica e al risparmio energetico” e dispone di 50 milioni […]

Potrebbe interessarti anche: