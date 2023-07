La Regione Abruzzo assegna contributi in conto capitale per il miglioramento, anche energetico, delle strutture ricettive. Il bando (allegato in fondo) ha una dotazione finanziaria di 7 milioni di euro e copre gli investimenti previsti dalla L.R. n. 77/2000. I beneficiari dei contributi sono le micro, piccole e medie imprese turistiche localizzate nella Regione Abruzzo e […]

Potrebbe interessarti anche: