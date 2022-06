In Regione Basilicata si assegnano contributi per lo sviluppo dell’Agritech e Agroenergia nelle aziende agricole lucane. Il bando “Basilicata Pitch2Pitch” (allegato in basso) coinvolge l’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (ALSIA), Joule (la scuola di Eni per l’Impresa), la Fondazione Politecnico di Milano e PoliHub. L’obiettivo è individuare progetti imprenditoriali in grado di accelerare […]

