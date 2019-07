Il chiarimento delle Entrate.

Al compenso per l’energia fornita da una ESCo all’interno di un Contratto servizio energia Plus si applica un’aliquota IVA del 10%, ma solo se l’energia è da rinnovabili, cogenerazione ad alto rendimento o per quantitativi di metano inferiori a 480 mc/anno. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta a un interpello di una ESCo […]

