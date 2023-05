Il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) aprirà un nuovo sportello per supportare contratti di sviluppo dedicato a specifiche filiere produttive. Le modalità di attuazione dello sportello sono contenute nel Decreto ministeriale 11 maggio 2023 (allegato in fondo). Per realizzare l’intervento sono stati destinati 391.817.627 euro, a beneficio di imprese di qualsiasi […]

Potrebbe interessarti anche: