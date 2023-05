Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) ha pubblicato il Bando per l’attuazione dei Contratti di filiera in silvicoltura, finanziato dal Fondo complementare al Pnrr. Secondo l’Aiel, l’associazione Italiana Energia dal Legno, dopo la pubblicazione del TUFF e della Strategia forestale nazionale, il Bando Pnrr (allegato in basso) è un altro tassello per il […]

