Il Catalogo sarà consultabile direttamente dal Portaltermico, per permettere agli utenti di accedere direttamente al meccanismo incentivante tramite una procedura agevolata.

È online il nuovo Catalogo degli apparecchi domestici pre-qualificati per la produzione di energia termica previsto dal DM 16 febbraio 2016 per l’ottenimento degli incentivi del Conto Termico. Il Catalogo, aggiornato periodicamente, sarà consultabile direttamente dal Portaltermico. In questo modo gli utenti potranno accedere direttamente al meccanismo incentivante tramite una procedura agevolata. Sarà inoltre possibile […]

Potrebbe interessarti anche: