Sale di 22 milioni di euro, nel solo mese di maggio, l’impegno di spesa stimato per l’anno in corso per gli interventi agevolati dal Conto Termico. È quanto emerge dal consueto aggiornamento del Contatore Gse, che al primo giugno segna uno stanziamento di 297 milioni di euro (rispetto ai 276 di maggio), di cui 132 […]

Potrebbe interessarti anche: