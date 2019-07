I dati GSE nell'ultimo aggiornamento del contatore.

Continua a crescere sensibilmente l’impegno di spesa del Conto Termico per il 2019. Dopo il balzo di 27 milioni registrato tra maggio e giugno (vedi QualEnergia.it), a luglio il Gse segnala una ulteriore crescita di 12 milioni di euro sul mese precedente. In totale, l’impegno di spesa per l’anno in corso è attualmente di 210 […]

