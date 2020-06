Il Gse ha pubblicato sulla Gazzetta Ue un bando da 4 milioni di euro per il supporto alla gestione tecnico-amministrativa delle istruttorie relative alle richieste di ammissione agli incentivi del Conto Termico. La call, allegata in basso, prevede la definizione di un accordo quadro con massimo quattro operatori economici per una durata di 24 mesi. […]

Potrebbe interessarti anche: