Alcuni lettori ci hanno contattati perplessi, perché loro stessi o i loro clienti con impianti fotovoltaici in conto energia a fine marzo non hanno ricevuto dal Gse il versamento che si aspettavano. Controllando, risulta infatti che non è stato pagato il conguaglio annuale anche se è presente nel riepilogo incentivi. Come mai? Tutto si spiega […]

