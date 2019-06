I dati aggiornati del contatore GSE.

Il contatore delle fonti rinnovabili non fotovoltaiche ha indicato, lo scorso 31 maggio, un costo indicativo medio di 4,765 miliardi di euro. Tale ammontare, come sappiamo, va confrontato con il tetto di 5,8 miliardi di euro, ed è in lieve aumento rispetto al mese precedente (+39 € mln), principalmente per l’aggiornamento della producibilità degli impianti. […]

