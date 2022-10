Dopo gli interventi dei mesi scorsi, per sbloccare diverse centinaia di MW di progetti Fer, il Consiglio dei ministri, nella seduta di ieri, 5 ottobre, ha dichiarato la compatibilità ambientale per altri 8 progetti da energia eolica, fotovoltaica e geotermica, per una potenza complessiva di 314 MW. A norma dell’articolo 7 del decreto-legge 17 maggio […]

Potrebbe interessarti anche: