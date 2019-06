Accolti gli impegni presentati da e-distribuzione per limitare la saturazione virtuale della rete. La delibera.

Si chiude il contenzioso tra Enel distribuzione (e-distribuzione) e l’Autorità per l’energia per quanto riguarda il mancato rispetto delle disposizioni del TICA, il Testo integrato delle connessioni attive. Con la delibera 185/2019 (allegata in basso), infatti, l’Autorità ha accettato gli impegni assunti da e-distribuzione per evitare la prenotazione ingiustificata della capacità di rete, archiviando così […]

