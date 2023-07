Più tempo per adeguarsi alle nuove regole anche per gli impianti che entreranno in esercizio l’anno prossimo. Questa è la concessione principale che, con la nuova delibera 316/2023, Arera ha fatto in merito alle richieste presentate da Elettricità Futura e da Enel in relazione alle delibere 98/2023 e 99/2023 sulle connessioni. A fine maggio, l’associazione […]

