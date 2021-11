Nuove regole per le concessioni idroelettriche, per le gare di affidamento del servizio distribuzione gas e per lo sviluppo delle colonnine di ricarica elettrica sulle autostrade. Sono tra i punti più importanti, in tema di energia, affrontati dal ddl concorrenza approvato ieri, 4 novembre, dal Consiglio dei ministri (bozza allegata in basso). Il provvedimento, sottolinea […]

Potrebbe interessarti anche: