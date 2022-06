La Regione Marche sostiene l’efficienza energetica e l’utilizzo delle rinnovabili attraverso contributi anche per la costituzione di Comunità di Energia Rinnovabile e innovazione energetica. Nei giorni scorsi è stato firmato il decreto (allegato in basso) con cui 20 progetti sono stati ammessi al “Bando per il finanziamento di interventi innovativi di efficienza energetica e di uso […]

Potrebbe interessarti anche: