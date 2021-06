Puntare a consumare “istante per istante” l’energia generata da fonti rinnovabili con un minimo ricorso alla rete elettrica. È uno degli obiettivi del progetto di ricerca industriale, ComESto, acronimo di “Community Energy Storage: Gestione Aggregata di Sistemi d’Accumulo dell’Energia in Power Cloud”; è un progetto tutto italiano con l’Università della Calabria (Unical) come responsabile scientifico […]

Potrebbe interessarti anche: