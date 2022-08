La Regione Lombardia ha pubblicato un avviso per lo sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili nel territorio regionale. L’avviso di manifestazione di interesse (allegato in basso), rivolto ai Comuni, è la prima fase di un’iniziativa suddivisa in due step, con il fine di far emergere le potenzialità territoriali e sviluppare conseguenti azioni di supporto finanziario. Nella fase 1 […]

