È tutto pronto per partire con la sperimentazione di due anni per l’auto-dispacciamento e auto-bilanciamento a livello locale delle comunità energetiche rinnovabili. Le procedure sono state approvate dall’Arera con una recente delibera (link in basso) in attuazione delle norme del decreto legislativo 210/21. Obiettivo è testare, tramite progetti-pilota, le modalità di auto-bilanciamento all’interno delle configurazioni […]

Potrebbe interessarti anche: