Si è molto parlato e scritto di povertà energetica, ma ancora non c’è una definizione comune del fenomeno a livello di UE. Uno dei criteri utilizzabili attiene alla regola del 10%, ossia si considera in povertà energetica il nucleo familiare che per coprire i propri servizi energetici ha una spesa pari o superiore al 10% […]

