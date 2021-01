Anche la Campania ha legiferato sulle comunità energetiche, come già fatto da diverse Regioni (tra cui Piemonte, Puglia, Liguria e Calabria). La materia è stata affrontata all’articolo 20 della legge di bilancio regionale 2021 (legge 29 dicembre 2020, n. 38, in basso). Con questo, la Regione si propone di promuovere le Comunità energetiche in attuazione […]

