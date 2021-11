Sono online le procedure telematiche per la comunicazione all’Agenzia delle entrate delle opzioni (sconto in fattura e cessione del credito) relative alle detrazioni per lavori edilizi e Superbonus. I moduli digitali sono stati aggiornati in base a quanto previsto dalle FAQ pubblicate il 22 novembre scorso, per consentire l’invio delle comunicazioni delle opzioni esercitate entro […]

