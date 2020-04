Tra i tanti appelli delle associazioni industriali per sostenere l’economia nell’emergenza coronavirus, c’è da segnalare anche l’intervento della lobby europea dell’eolico, WindEurope; secondo l’associazione, infatti, si legge in una nota (traduzione nostra dall’inglese con neretti), “è essenziale che l’industria eolica possa continuare a produrre componenti essenziali nelle sue fabbriche”. In questo momento, spiega WindEurope, sono […]

Potrebbe interessarti anche: