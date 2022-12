La Commissione europea intende presentare la sua proposta per la riforma del mercato elettrico entro marzo 2023: i contenuti principali in corso di valutazione sono stati diffusi in questi giorni da un documento ufficioso (non-paper). Si punta, in particolare, a sviluppare le nuove fonti rinnovabili con contratti pluriennali PPA e contratti per differenza (CfD, Contracts […]

