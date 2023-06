Per la Commissione europea non è necessario prolungare le misure di emergenza con cui contenere i prezzi elettrici. È quanto emerge dal rapporto della stessa Commissione, “Emergency interventions to address high energy prices” (link in basso), presentato al Parlamento e al Consiglio Ue. Si parla delle misure previste dal regolamento 2022/1854 dello scorso ottobre 2022 […]

Potrebbe interessarti anche: