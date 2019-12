Autoconsumo collettivo, cessione del credito, autorizzazioni, par condicio nel mercato energetico tra rinnovabili e fossili, tutela degli investimenti passati. Alcune proposte presentate nel Forum Italia Solare 2019 dall'avv. Emilio Sani, consigliere dell'associazione del FV.

Cosa serve al fotovoltaico per esprimere le sue vere potenzialità in Italia a partire dal 2020? Secondo Italia Solare vanno sbloccate e semplificate le autorizzazioni per gli impianti a fonte rinnovabile, bisogna rendere possibile produrre e consumare collettivamente l’energia elettrica (comunità e autoconsumo di edificio), prevedere misure che diminuiscano il costo degli impianti per il […]

