Scegliere l’inclinazione ottimale dei moduli fotovoltaici è un elemento di primaria importanza, per realizzare un impianto in grado di produrre energia con la massima efficienza possibile. Così un ricercatore presso l’università inglese di York, Christian Stefano Schuster, ha proposto una nuova tecnica per individuare in modo rigoroso la corretta angolazione dei pannelli FV in una […]

